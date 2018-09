Champions League, Gruppo B: Inter e Barcellona al comando con due grandi vittorie

Nerazzurri e blaugrana subito in competizione per il primo posto

La Champions nella giornata di oggi ha avuto il suo inizio e per quanto riguarda il gruppo A abbiamo due squadre che sono già al comando con una vittoria a testa, ovvero Inter e Barcellona. I blaugrana hanno nettamente dominato la gara contro il Psv, con un 4-0 dato dalla tripletta di Messi e il gol di Dembelè, non lasciando scampo agli olandesi che escono macinati dal Camp Nou.

Una vittoria più sofferta per l’Inter, che invece vince in rimonta contro il Tottenham a San Siro. I nerazzurri sono partiti in salita con il vantaggio inglese firmato Eriksen, ma nel finale le reti di Icardi e Vecino hanno completato la rimonta. Ecco la classifica del Gruppo B.

Classifica Girone B: Barcellona 3; Inter 3; Psv 0; Tottenham 0