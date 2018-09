Champions League, Gruppo C: Il Liverpool fa sognare e il Napoli insegue

Un match spettacolare quello tra Liverpool e Psg, che ha dato vita a tanti gol, con l Reeds che nel finale di gara sono riusciti ad avere la meglio sui francesi. La squadra di Klopp ha imposto subito un grande gioco ad inizio gara, trovando il doppio vantaggio con Sturridge e Milner, ma sprecandolo poi nella ripresa, con Meunier e Mbappè che hanno riequilibrato il risultato sul 2-2. A decidere la gara è stato Firmino, che nei minuti di recupero ha permesso al Liverpool di portare a casa i tre punti.

Si ferma invece il Napoli sul campo della Stella Rossa, in una partita in cui la squadra di Ancelotti non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, anche se le occasioni non sono mancate, sia per l’una che per l’altra squadra. La poca incisività sotto porta ha reso il match sterile di reti, con gli azzurri che iniziano il loro percorso europeo in salita.

Classifica Girone B

Liverpool 3; Napoli 1; Stella Rossa 1; Psg 0