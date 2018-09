Champions League, il Barcellona inizia con il botto: subito un poker al Psv

Esordio positivo per i blaugrana che spazzano via gli olandesi

Grande esordio per il Barcellona, che ottiene una vittoria importantissima per 4-0 contro il Psv al suo debutto in Champions per quanto riguarda questa stagione, con Messi che si è preso la soddisfazione di essere stato il primo giocatore a mettere la palla in rete in questa nuova stagione europea, con il gol arrivato al 32′ e che ha spaccato la partita già nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa diventa tutto facile e in discesa per il Barcellona, che raddoppia con Dembelè al 75′, con il numero 10 argentino, che due minuti dopo realizza la rete del 3-0. Come se non bastasse i blaugrana ottengono anche un rigore nel finale di gara, con la Pulce che non si fa pregare due volte prima di mettere a segno la sua tripletta giornaliera, che permette al Barcellona di raccogliere subito 3 punti preziosi ai fini della classifica del girone che interessa anche Tottenham e Inter.