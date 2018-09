Champions League, Liverpool-Psg: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

Grande attesa per l’inizio di questa nuova edizione della Champions League che vedrà i campioni d’Europa del Real Madrid difendere il titolo vinto per tre anni di fila senza Cristiano Ronaldo, passato dai blancos alla Juventus con il tentativo di spodestare gli spagnoli dalla cima del tetto europeo.

Tra le squadre favorite non possiamo certamente escludere Liverpool e Psg, che questa sera saranno l’uno contro l’altro in un girone che interessa fortemente il Napoli e anche la Stella Rossa di Belgrado. Ecco le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo questa sera alle ore 21.