Champions League, rimonta in extremis per l’Inter: superato il Tottenham a San Siro

Un debutto da brividi quello dell’Inter a San Siro, ¬†inizialmente passata in svantaggio contro il Tottenham grazie alla rete di Erikesen al 53′, che ha creato non pochi problemi di ansia ai tifosi nerazzurri, portandoli subito a pensare al peggio per quanto riguarda questo ritorno in Europa.

Nella fase finale di gioco i nerazzurri hanno avuto il merito di crederci fino alla fine, con Icardi che trova il pareggio con una grande conclusione al volo e permette ai suoi di rimediare i danni. L’impresa nerazzurra si concretizza proprio nei minuti finali della gara, quando Vecino riesce a liberare la gioia della squadra e dei tifosi con la rete decisiva del 2-1, che completa la rimonta dei nerazzurri ed evita un esordio amaro.