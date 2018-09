Champions League, Stella Rossa e Napoli pronte a scendere in campo: ecco le formazioni

Tutto pronto per il primo impegno della stagione del Napoli per quanto riguarda la Champions League, con Ancelotti che è arrivato proprio per permettere agli azzurri di poter fare un salto di qualità anche dal punto di vista internazionale, del resto proprio il tecnico italiano sembrerebbe l’uomo adatto per questo tipo di impresa.

Una sfida che tuttavia si preannuncia non facile da affrontare per diversi fattori legati al clima che si respira all’interno dello stadio di Belgrado, che rende la trasferta molto più complicata del previsto. Tuttavia il Napoli risulta essere favorito sulla carta e certamente cercherà di iniziare nel migliore dei modi la competizione europea. Ecco le formazioni che scenderanno in campo questa sera.

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic, Krsticic; Ben Nabouhane, Causic, Marin; Boakye.

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.