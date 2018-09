Risultati Champions League: Liverpool supera il Psg, Napoli fermato sul pari a Belgrado

Una serata emozionante quella che ha visto l’esordio della Champions League, con Inter e Barcellona che nel pomeriggio hanno avuto la meglio su Tottenham e Psv. In serata invece c’era molta attesa per il big match di Anfield tra Liverpool e Psg, che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 3-2, con gli uomini di Klopp che hanno buttato via il doppio vantaggio realizzato da Sturridge e Milner al 30′ e al 36′, con Meunier che sul finire della prima frazione di gioco trova il gol che riapre la partita. Nella ripresa i Reeds non sono riusciti a difendere il vantaggio, con Mappe che trova il pari all’83′. Proprio nel finale di gara, quando tutti pensavano ad un pareggio, la rete di Firmino, arrivata nei minuti di recupero riesce a regalare i primi 3 punti di questa Champions ai Reeds.

Il Napoli non trova invece la via del gol in casa della Stella Rossa, che riesce a fermare la squadra di Ancelotti sullo 0-0 in una partita che nonostante il risultato è stata ricca di grandi occasioni non sfruttate. Gli azzurri ottengono dunque un solo punto nella prima partita in Champions di questa stagione. Ecco tutti i risultati della serata.

Risultati Champions League.

Barcellona – PSV 4-0

Inter – Tottenham 2-1

Brugge – Dortmund 0-1

Galatasaray – Lok. Mosca 3-0

Liverpool – Psg 3-2

Monaco – Atletico Madrid 1-2

Shalke – Porto 1-1

Stella Rossa – Napoli 0-0