Champions League, Manchester City-Lione: ecco le formazioni ufficiali del match

Una serata di Champions che promette grandi emozioni, con una serie di partite che diranno già molto su chi possa essere la squadra favorita per l’assalto al tetto d’Europa e per strappare al Real Madrid un titolo conservato per ben 3 anni. A questo proposito c’è grande attesa per il match tra Manchester City e Lione. Ecco le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo questa sera.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; Gundogan, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy; Diop, Ndombele, Aouar; Cornet, Depay, Fekir.