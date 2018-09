Champions League, Real Madrid-Roma: ecco le formazioni delle due squadre

Il big match di Champions League tra Real Madrid e Roma sta pervadere inizio, con i giallorossi che sono chiamati a compiere una grande impresa in casa dei campioni d’Europa in carica, che risultano essere comunque una corazzata anche senza CR7. Di Francesco ha il compito di far dimenticare ai suoi il pareggio contro il Chievo per ripartire da 0 proprio in questa notte particolare. Ecco le formazioni delle due squadre che giocheranno alle ore 21.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolavor; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.