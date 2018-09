Premier League, la manita del Manchester City annichilisce il povero Cardiff

Grande vittoria del Manchester City in casa del Cardiff, con la squadra di Guardiola che dopo la clamorosa sconfitta in Champions contro il Lione aveva bisogno di ritrovare fiducia nel suo percorso in Premier, con Chelsea e Liverpool che faranno di tutto per strappare il titolo di campione in carica della scorsa stagione.

Tuttavia quest’oggi la squadra di Guardiola ha letteralmente passeggiato in casa del Cardiff, con la doppietta di Mahrez, subentrato nella ripresa al posto di Auguero, che già nella prima frazione di gioco aveva lasciato la sua firma al 32′. A chiudere la vicenda sono stati Silva e Gundogan per un totale di 5 reti che non hanno lasciato scampo ai padroni di casa.