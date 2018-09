Premier League, un super Liverpool contro il Southampton: la vetta della Premier è sempre più solitaria

Un Liverpool stellare quello di questa stagione, con un inizio travolgente che sta mandando in visibilio tutti i tifosi. Quest’oggi è arrivata la sesta vittoria consecutiva su sei partite, mica male se aggiungiamovanche il successo per 3-2 con il Psg in Champions di questa settimana. Klopp ha grande fiducia per quest’annata, specialmente dopo che l’anno scorso in Europa si è dovuto fermare solamente in finale contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. I protagonisti di oggi sono stati Matip e il solito Salah, con l’autogol di Hoedt che non ha certamente migliorato la situazione del povero Southampton, costretto a ritirarsi con un 3-0 secco.

Quest’anno sembrerebbe che i Reeds abbiano preso più consapevolezza dei propri mezzi, migliorando moltissimo anche in campionato, dove la squadra si trova momentaneamente al primo posto a quota 18 punti, con il Chelsea che deve ancora giocare e che in caso di vittoria andrebbe a pari punti, appaiandosi nuovamente alla squadra di Klopp.

L’impressione è che quest’anno la Premier League sarà molto interessante da seguire, con il Chelsea, il Liverpool e i campioni in carica del Manchester City che se la giocheranno fino alla fine con grande agonismo e intensità.