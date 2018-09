Premier League, United fermato dal Wolves: Mourinho sempre più al centro delle polemiche

Il Manchester United di Mourinho perde ancora punti per strada contro il Wolves, bruciando il momentaneo vantaggio realizzato da Fred, che ha sfruttato l’assist da parte di Pogba per imbucare gli ospiti al 18‘. I padroni di casa riescono a terminare la prima frazione di gioco sopra di una lunghezza, ma a pochi minuti dall’inizio della ripresa gli ospiti trovano il pertugio con Moutinho al 53′.

Una festa rovinata per i Red Devils che avevano il dovere di portare a casa i tre punti, visto anche il burrascoso inizio da parte degli uomini di Mourinho. Il tecnico portoghese è sempre più al centro delle polemiche per via degli ultimi risultati e il risultato positivo raggiunto in Champions durante questa settimana sembrerebbe non aver rassicurato i tifosi più di tanto.