Premier League, Arsenal supera con facilità l’Everton: Lacazette e Aubameyang decidono la gara

Grande vittoria per l’Arsenal che nella giornata odierna ha trionfato in casa contro l’Everton con un netto 2-0 arrivato grazie alle reti di Lacazette e Aubameyang al 56′ e al 59′. Tre punti preziosi per i Gunners che si portano al quinto posto in classifica a quota 12 insieme al Tottenham.

Un match nettamente dominato da parte dell’Arsenal, che avrebbe potuto rendere il risultato ancora più rotondo, ma quello che conta è che i tre punti sono arrivati e sopratutto che la squadra riesca ad ottenere la continuità giusta, specialmente dopo due sconfitte che hanno condizionato molto l’andamento dei Gunners in Premier.