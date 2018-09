Premier League, il Chelsea perde il passo del Liverpool: solo un pareggio in casa del West Ham

Una giornata da dimenticare per il Chelsea di Sarri, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del West Ham e perde il passo del Liverpool in classifica. Adesso i Blues si trovano a quota 16 in classifica e condividono la seconda posizione con il Manchester City. I Reeds di Klopp invece con la netta vittoria di ieri si sono portati a quota 18.

Quello di oggi è stato un Chelsea poco propositivo e a volte anche sfortunato sotto porta, ma questo pareggio pesa moltissimo poiché lo stesso Sarri sapeva quanto era importante mantenere il passo del Liverpool, che con la sesta vittoria consecutiva è senza dubbio una delle squadre più in forma del momento.