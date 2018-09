Serie A, disastro Roma: brutta sconfitta da parte del Bologna dopo la batosta in Champions

Un periodo decisamente da dimenticare quello della Roma, che non riesce a riscattare il 3-0 in Champions da parte del Real Madrid, con un ulteriore sconfitta da parte del Bologna nella giornata odierna. A decidere il match in favore dei padroni di casa sono stati Mattiello e Santander al 36′ e 59′.

Per Di Francesco non è certamente un momento facile, specialmente dopo aver visto la propria squadra arrivare in semifinale di Champions nella scorsa stagione, ritrovando adesso dei lontani parenti in campo, nonostante i giallorossi non abbiano fatto molti cambiamenti a livello di calciomercato.