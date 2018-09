Serie A, Milan beffato nel finale: l’Atalanta va due volte sotto e riesce a pareggiare

Rossoneri perdono punti per strada per colpa di una distrazione sul finale

Una brutta delusione per il Milan, che dopo la vittoria nel primo match di Europa League ha visto l’Atalanta riuscire a pareggiare il match per ben due volte nella giornata di oggi. I rossoneri sono passati in vantaggio con il solito Higuain, che sta dimostrando di essere il vero trascinatore della squadra fino a questo momento.

Tuttavia l’Atalanta ha risposto alla rete del Pipita, trovando il pareggio con Gomez all’inizio della ripresa. A riaccendere le speranze dei rossoneri è stato Bonaventura, con un gol al 61′ prezioso per il nuovo vantaggio degli uomini di Gattuso, che nel finale subiscono una dura beffa con il pareggio da parte di Rigoni, giunto proprio nei minuti di recupero della gara.