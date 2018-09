Importante annuncio di France Football: il “Pallone d’Oro regala spazio anche alle donne”

Una scelta molto importante quella di France Football, che nella giornata di oggi ha fatto un grande annuncio per quanto riguarda il Pallone d’Oro, massimo riconoscimento calcistico a partire dal 1959. Oltre al classico trofeo se ne affiancheranno altri due, suddivisi in categorie ben distinte.

Il Pallone d’Oro rimarrà sempre il trofeo principale, ma adesso oltre a quest’ultimo si affiancherà anche un trofeo individuale per la miglior calciatrice e per il miglior giovane under 21. Apertura molto importante che vale tantissimo anche per il calcio femminile, dove adesso le donne hanno la possibilità di potersi aprire le porte del calcio che conta e allo stesso tempo i giovani possono essere incoraggiati e guardare il futuro con fiducia.