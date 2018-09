Premier League, niente più fascia da capitano per Pogba: Old Trafford sempre più lontano

Una situazione sempre più complicata in casa United

Era da un pò di tempo che il rapporto tra Josè Mourinho e Paul Pogba non era più lo stesso, ma ultimamente sembrerebbe che le cose stiano andando solo a peggiorare. Secondo quanto riportato dal “Daily Star”, il tecnico portoghese ha affermato che il campione del mondo non indosserà mai più la fascia da capitano della squadra.

Tutto sarebbe nato da alcune critiche considerate eccessive da parte del giocatore, che non sarebbe entusiasta del gioco espresso dalla squadra. Una serie di tensioni e di risultati non all’altezza della situazione che avrebbero logorato ulteriormente il rapporto tra l’allenatore e il centrocampista, sempre più vicino a cambiare maglia in vista della prossima stagione.