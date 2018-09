Liga, una figuraccia Real: il Siviglia domina i blancos con un netto 3-0

Una serata da dimenticare per il Real Madrid, che cade malamente in casa del Siviglia con un netto 3-0. I blancos hanno messo in campo una prestazione opaca e irriconoscibile rispetto al solito. Una serata in cui la Liga ha regalato diverse sorprese se consideriamo che il Barcellona è stato sconfitto per 2-1 dal Leganes.

Il Siviglia è passato in vantaggio con l’ex milanista Andre Silva al 17′, con l’attaccante che solamente 4 minuti dopo ha trovato nuovamente il pertugio per il 2-0, diventando ufficialmente il protagonista assoluto della gara odierna. A chiudere i conti in favore dei padroni di casa è stato Ben Yedder, che al 39′ ha sigillato il match sul 3-0.