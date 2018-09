Ligue 1, poker del Psg contro il Reims: Cavani, Neymar e Meunier mattatori del match

Una netta vittoria quella che è arrivata questa sera da parte del Psg, che in casa ha avuto vita facile contro il Reims, concludendo la gara con il risultato di 4-1. Un poker che non lascia alcun dubbio su quelle che sono state le differenze in campo.

Il match è stato sbloccato dagli ospiti con Chavalerin che al 2′ ha realizzato l’inaspettato vantaggio, ma Edinson Cavani dopo soli 5 minuti di gioco ha rimesso nuovamente i conti in parità, con Neymar che ha raddoppiato al 24′ su calcio di rigore. Poco prima della chiusura della prima frazione di gioco, il matador ha messo a segno la sua doppietta personale, realizzando ancora una rete al 44′ e permettendo ai suoi di chiudere il primo tempo sul risultato di 3-1.

Nella ripresa Meunier ha chiuso definitivamente ogni speranza al Reims con la rete decisiva del 4-1, arrivata al 55′. Una partita che era iniziata in salita per il Psg, ma la reazione successiva non ha lasciato alcuna speranza alla squadra ospite, rimasta in balia degli avversari per tutta la serata.