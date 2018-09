Serie A, la Juventus spazza via il Bologna nel segno di Dybala e Matuidi: ancora un ottima prova per Ronaldo

Vittoria importante per i bianconeri che si trovano in testa a punteggio pieno

Una vittoria convincente quella della Juventus di Massimiliano Allegri, che riesce a superare facilmente il Bologna all’Allianz Stadium per 2-0 grazie alle reti di Dybala e Matuidi. Una partita subito in discesa per i bianconeri, che trovano subito la rete dell’1-0 con l’argentino all’11′, che sulla ribattuta del portiere si butta in semi rovesciata e mette la palla in rete.

Il raddoppio è arrivato proprio con Matuidi al 16′, con una grande assist di Ronaldo sulla fascia destra, che ha permesso al campione del mondo di imbucare la palla in rete e mettere una ciliegina sulla tornta, chiudendo definitivamente le sorti del match. Una vittoria che vede ancora una grande prestazione di CR7 e che permette ai bianconeri di essere stabile in vetta alla classifica vincendo tutte le partite.