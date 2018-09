Serie A, la Roma torna a vincere dopo una settimana disastrosa: un grande poker ai danni del Frosinone

La Roma aveva bisogno di ritrovare il gusto della vittoria per poter acquistare nuovamente un pò di morale, specialmente in una settimana negativa che ha visto la sconfitta in Champions con il Real Madrid e la batosta in campionato in casa del Bologna. I giallorossi adesso possono respirare un minimo, poiché quest’oggi è arrivato un netto 4-0 ai danni del Frosinone.

I giallorossi sono passati in vantaggio con Under dopo soli 2 minuti di gara, con Pastore ed El Sharaawy che al 28′ e al 35′ chiudono la prima frazione di gioco con un netto 3-0. Nella ripresa la rete di Kolarov all’85′ mette il sigillo finale su una partita nettamente a senso unico in favore della squadra di Eusebio Di Francesco.