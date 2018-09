Serie A, tris del Napoli sul Parma: Insigne e un doppio Milik chiudono la pratica

Grande vittoria per il Napoli di Ancelotti che segue la scia della Juventus di Massimiliano Allegri, che intanto ha conquistato altri 3 punti contro il Bologna. I bianconeri sono distanti solamente tre lunghezze dagli azzurri, motivo per cui l’imminente scontro diretto sarà fondamentale per Hamsik e compagni.

Tornando al match di questa sera, Insigne ha sbloccato la gara solamente dopo 4 minuti di gioco, mentre a chiudere definitivamente la vicenda in favore degli uomini di Ancelotti è stato Milik, che con una splendida doppietta al 47′ e all’85′ ha sigillato il risultato finale di 3-0, con un Parma letteralmente annichilito dal gioco degli azzurri.