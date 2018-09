Manchester United, c’è un video dietro le polemiche che legano Mourinho e Pogba

In questo momento tra le fila dello United non tira certamente un aria facile, con i Red Devils che non stanno ottenendo grandi risultati in campo e sopratutto con le tensioni e le polemiche tra Mourinho e Pogba, che hanno portato il portoghese a togliere definitivamente la fascia di capitano al campione del mondo.

Dietro queste incomprensioni ci sarebbe un video postato dal francese mentre si trovava in tribuna e i Red Devils giocavano contro il Derby County. Pogba avrebbe postato tale ripresa su Instagram e si vede il giocatore che scherza con altri due compagni di squadra, ovvero Andreas Pereira e Luke Shaw. L’esito di questa partita ha visto lo United perdere ai rigori e Mourinho non ha accettato il post del francese in un momento di difficoltà della squadra, ritenendo che il centrocampista non sia l’uomo idoneo ad indossare la fascia di capitano.