Chelsea, Sarri elogia Hazard: “Quello che avete visto è solo il 70%”

Dopo la vittoria in Coppa di lega contro il Liverpool, il Chelsea di Maurizio Sarri è pronto per la sfida di domani, sempre contro i Reeds, ma valida per la Premier League. Uno dei protagonisti assoluti di questo periodo d’oro dei Blues è proprio Eden Hazard, che ha dimostrato di essere in uno stato di forma incredibile con le sue splendide reti realizzate negli ultimi incontri.

Lo stesso Maurizio Sarri, alla vigilia della nuova sfida con il Liverpool, ha fatto dei grandissimi complimenti al fuoriclasse del Chelsea, ribadendo che il belga può fare addirittura di più di quanto fatto fino a questo momento, con un potenziale che è destinato a venire fuori partita dopo partita: “È certamente uno dei milgiori giocatori e sono convinto che possa ancora migliorare. E se migliora durante gli allenamenti magari saremo in grado di vedere quello che può fare al 100%. Perché penso che finora abbiamo visto di lui solo il 70-80%”.