I match più importanti del sabato tra Serie A, Ligue 1, Premier League e Liga

Tutti i campionati scendono in campo nella giornata di domani

Ci aspetta un altro grande sabato di calcio, dove scenderanno in campo alcune delle squadre più importanti a livello europeo, pronte ad offrire il solito spettacolo sul campo. Serie A, Ligue 1, Premier League e Liga non aspettano altro che far divertire il loro pubblico con diversi confronti che già tolgono il fiato solamente a nominarli. Ecco il quadro completo con le partite più importanti della giornata di domani.

Serie A

Roma-Lazio ore 15:00

Juventus-Napoli ore 18:00

Inter-Cagliari ore 20:30

Ligue 1

Nizza-Psg ore 17:15

Premier League

West Ham-Manchester United ore 13:30

Arsenal-Watford ore 16:00

Manchester City-Brighton ore 16:00

Chelsea-Liverpool ore 18:30

Liga spagnola

Barcellona-Atl. Bilbao ore 16:15

Real Madrid-Atl. Madrid ore 20:45