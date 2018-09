Napoli, Ancelotti rievoca il suo passato: “Alla Juventus non tutto è stato negativo”

Siamo alla vigilia della grande sfida in campionato tra Juventus e Napoli, con Ancelotti che incontrerà nuovamente i bianconeri dopo una serie di sfide emozionanti vissute sulla panchina del Milan. Tuttavia ci sono dei ricordi da non sottovalutare, specialmente se ci ricordiamo che il tecnico prima di vincere ogni trofeo ha anche allenato i bianconeri, non raggiungendo grandissimi risultati.

Proprio questa è stata una delle tematiche trattate da Ancelotti durante la conferenza stampa che anticipa il big match tra Juve e Napoli, dove il tecnico ha rievocato dei vecchi ricordi: “Fa parte del passato, non lo considero un neo. Fu negativa per risultati, ma mi aiutò a crescere ed a capire come funziona l’organizzazione societaria. Non la considero negativa, poi c’è eccitazione per giocare una grande partita, ma c’è serenità”.