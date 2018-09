Roma, Di Francesco prepara il derby di domani: “Potrebbero esserci dei cambiamenti nella formazione”

Grande attesa per il derby di domani che vedrà di fronte Roma e Lazio alle 15 presso lo Stadio Olimpico. Di Francesco nella giornata di oggi ha parlato in modo molto dettagliato della gara difficile di domani, dove i giallorossi avranno bisogno di mettere in campo una grande prestazione. La delusione di Madrid e la sconfitta contro il Bologna pesano ancora alla squadra.

Non basta una vittoria contro il Frosinone per pensare che adesso sia tutto sistemato, motivo per cui Di Francesco sta pensando in modo molto accurato alla formazione da schierare in campo nella giornata di domani: “Non è scontato che si giochi ancora con questo modulo, magari domani ci potrà essere anche qualche sorpresa. A volte si difende bene anche attaccando, quello che determina tutto è il risultato. Mettere due giocatori dentro il campo è fondamentale, ti permette di prendere più ripartenze esterne, con un tempo in più per andare a difendere. Questo ci può aiutare. Sono fondamentali loro, è quello che sto ricercando”.