Juventus, Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista del Napoli: “Voglio solo vincere e fare gol”

Manca ormai poco alla super sfida tra Juventus e Napoli che potrebbe già dire molto sul discorso Scudetto, nonostante ci troviamo ancora ad inizio stagione. Gli azzurri sono stati gli unici a tenere il passo dei bianconeri, perdendo solamente una gara, motivo per cui il match di oggi avrà una grande importanza ai fini della classifica.

Ieri sera Cristiano Ronaldo, tramite una diretta su Instagram, ha voluto scaldare l’animo dei tifosi in vista della gara di oggi all’Allianz Stadium, dichiarando di essere carico: “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il portoghese ai suoi follower – Sarà una grande partita, una partita che dovremmo vincere”.

“Grazie a tutti per il vostro supporto. Domani sarà davvero una bellissima sfida. Un bacio e fino alla fine…forza Juventus”. Parole che emanano entusiasmo quelle di CR7, che ha anche voluto dire la sua per quanto riguarda il premio di miglior gol dell’anno assegnato a Salah e non alla rovesciata del portoghese:“Ovviamente il mio gol era il migliore…la vita è così, a volte vinci e a volte perdi. Ho mantenuto lo stesso livello per 15 anni. Sono contento di quanto fatto”. “Vincere! Vincere e segnare gol”.