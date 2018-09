Premier League, Arsenal trionfa facilmente sul Watford

Grande vittoria da parte dell’Arsenal in questo pomeriggio di Premier dove il Watford non ha potuto fare nulla contro la superbia dei padroni di casa. La squadra di Emery è riuscita a passare in vantaggio con una rete di Ozil, arrivata all’83′, con l’autogol di Cathcart che ha solamente contribuito al trionfo finale.

I Gunners adesso si trovano a quota 15, con due punti in più rispetto agli avversari odierni, in attesa di vedere lo scontro diretto tra Chelsea e Liverpool che sono pronte a darsele di santa ragione.