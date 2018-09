Premier League, splendida vittoria del City ai danni del Brighton

Vittoria fondamentale per la squadra di Guardiola che mette pressione a Chelsea e Liverpool

Un Manchester City incontenibile quello di oggi in casa, che ottiene una vittoria importante per 2-0 sul Brighton. Gli uomini di Guardiola potrebbero approfittare dello scontro di oggi tra Chelsea e Liverpool per trarre eventuali vantaggi ai fini della classifica.

Quello che serviva era una vittoria e da questo punto di vista il City ha pienamente centrato l’obiettivo, grazie alle reti di Sterling e Aguero che sono risultate decisive anche oggi. Adesso la squadra si troverebbe a quota 19 e momentaneamente al primo posto, con Chelsea e Liverpool che adesso avranno grande pressione quando dovranno scendere in campo per o scontro diretto.