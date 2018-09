Risultati Bundesliga: trionfo Stoccarda sul Brema, Lipsia supera l’Hoffenheim in trasferta

Una giornata di calcio emozionante quella della Bundesliga, con risultati sorprendenti che tengono il campionato apertissimo ad ogni scenario in vista delle prossime partite. Lo Stoccarda è riuscito a trionfare con il risultato di 2-1 sul Werder Brema, mentre il Lipsia ha ottenuto una vittoria molto importante per 2-1 in casa dell’Hoffenheim.

Esagera invece il Norimberga che trionfa con un netto 3-0 nei confronti del povero Dussendorf. Vince in casa anche lo Shalke, che supera il Magonza per 1-0. Pareggio per 2-2 tra Wolfsburg e Monchengladbach. Ecco i risultati completi di tutta la Bundesliga.

Risultati Bundesliga.

Hoffenheim-Lipsia 1-2

Norimberga-Dusseldorf 3-0

Schalke-Magonza 1-0

Stoccarda-Brema 2-1

Wolfsburg-Monchengladbach 2-2