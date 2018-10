Argentina, Maradona e il duro consiglio a Messi: “Meglio se lascia la Nazionale”

Le polemiche in Argentina sembrerebbero non voler finire mai, con la Nazionale di calcio che continua a subire critiche dopo il disastroso Mondiale in Russia. Ovviamente al centro delle polemiche c’è sempre Messi, riconosciuto come uno dei migliori al mondo con la maglia blaugrana, ma mai abbastanza pronto con quella Albiceleste.

A parlare del numero 10 questa volta è stato Diego Armando Maradona, che ha criticato aspramente la Nazionale di non avere più il senso di appartenenza di un tempo:“Gli chiederei di non tornare più a vestire la maglia dell’Albiceleste e di ritirarsi dal calcio internazionale – ha dichiarato Maradona a El Clarín –. Sembra che tutte le colpe siano sue, ma Messi non ha certo la colpa di non essere campione del mondo. L’Argentina ormai non mi fa più emozionare, abbiamo perso la passione”.