Il Milan torna a sognare, Gattuso: “Continuiamo a credere in quello che facciamo”

Una grande vittoria quella ottenuta dal Milan nella serata di ieri, con Gattuso che finalmente può tornare a sorridere e sopratutto ad essere speranzoso in prospettiva futura. Un netto 4-1 in casa del Sassuolo, che ha permesso ai tifosi di tornare a sognare e ai giocatori di guadagnare fiducia.

Nel post partita il tecnico ha manifestato tutta la sua gioia e soddisfazione per la prestazione dei suoi: “Penso che questa vittoria possa darci un po’ più di tranquillità, continuiamo a credere in quello che facciamo. Se vogliamo diventare una squadra importante bisogna dare continuità al nostro gioco. Abbiamo sempre disputato un buon calcio, però avevamo dei cali che compromettevano la nostra prestazione. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ed è anche colpa dei centrocampisti che a volte si abbassano troppo. Quando giochiamo sul terreno che ci piace, tutto va bene, dobbiamo migliorare anche dove siamo meno a nostro agio, come sui raddoppi e altri movimenti difensivi. È in fase di copertura, quando i centrocampisti si abbassano troppo, che soffriamo di più. Venivamo da alcuni alti e bassi, è vero, ma avevamo comunque giocato un buon calcio fin qui. Comunque sono arrabbiato perché anche stavolta abbiamo preso gol“.

Infine Gattuso ha anche parlato dell’infortunio di Gonzalo Higuain, che ha impedito la presenza del giocatore nella gara di ieri: “Non ho studiato medicina, ma Gonzalo spero possa tornare a disposizione in settimana. L’importante è evitare ricadute, poi quando Higuain sarà ok riprenderemo a lavorare sull’intesa con Suso, che può fare per lui quello che faceva Insigne a Napoli. Intanto, comunque, sono già contento di vedere Cutrone zoppicare meno“.