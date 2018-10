Champions League, allenamento di rifinitura del Liverpool al San Paolo alla vigilia del match (VIDEO)

Siamo alla vigilia della seconda gara in Champions per il Napoli, con la squadra che non può permettersi altri passi falsi dopo il pareggio all’esordio. Ancelotti sa quanto conta fare punti per arrivare alla fine del girone nel miglior modo possibile, ma intanto il Liverpool dimostra grande scioltezza durante l’allenamento di rifinitura al San Paolo. I Reeds sembrerebbero essere particolarmente distesi in vista della gara di domani. Ecco il VIDEO della rifinitura.

Video Inviato da smartphone Samsung Galaxy. https://t.co/4fcUFKrUaU — Stefano (@Scibbo1) 2 ottobre 2018