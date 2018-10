Champions League, Benfica già sopra con un netto 2-0 sull’AEK Atene: Ecco il VIDEO delle reti di Seferovic e Grimaldo

Una serata molto positiva fino a questo momento per il Benfica, che si trova già sul 2-0 contro un AEK Atene che sembrerebbe essere rimasto stordito dalla partenza lampo degli ospiti, che sono andati in vantaggio prima con Seferovic al 6′ e hanno raddoppiato con Grimaldo al 15′. Ecco i VIDEO dei primi due gol della gara.

Seferovic scores the first against AEK Athens, Gedson Fernandes with the assist. #UCL #AEKSLB pic.twitter.com/QV09IMRevB

Grimaldo’s goal for Benfica. Would bring him in January if it were up to me. pic.twitter.com/kjdaztAmZw

— ⚡️ (@EnganchePuro10) 2 ottobre 2018