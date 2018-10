Champions League, Juventus già sopra con una doppietta di Dybala: ecco il video dei due gol dell’argentino (VIDEO)

Una partenza decisa quella della Juventus, che anche senza Cristiano Ronaldo dimostra di avere comunque una buona compattezza di squadra, fattore molto importante in una stagione lunga che vedrà la squadra competitiva su tutti i fronti. In questa serata di Champions i bianconeri sono già sopra di due gol sullo Young Boys grazie ad una splendida doppietta di Dybala.

L’argentino sembrerebbe aver ingranato anche in questa stagione e in questo momento si sta guadagnando il suo scettro da protagonista in questa gara. Il match non è ancora finito, ma la partenza bianconera lascia presagire ad un risultato ancora più rotondo.

Lindo lançamento do Bonucci e gol do argentino Dybala: Juventus 1×0 Young Boyspic.twitter.com/JDGqp62tgs — Goleada Info (@goleada__info) 2 ottobre 2018