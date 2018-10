Champions League, Kluivert e Dzeko chiudono la gara sul 5-0: la manita è completata (VIDEO)

Una Roma che ha proprio voluto dilagare quella di questa sera, con un Dzeko fenomenale che ha realizzato una splendida tripletta proprio come Dybala contro lo Young Boys. Il bosniaco ha realizzato il gol del definitivo 5-0 dopo che Kluivert aveva già messo a segno il poker in favore dei padroni di casa. Ecco il VIDEO degli ultimi due gol.

Justin Kluivert scores on his #UCL debut! A star in the making.@OfficialASRoma ✨pic.twitter.com/JHUnNTXRDD

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 2 ottobre 2018