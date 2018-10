Champions League, Manchester United-Valencia: Formazioni ufficiali del match

Mancano pochi minuti al match di Champions League tra Manchester United e Valencia, con Mourinho che davanti al suo pubblico non può concedersi più sbagli se vuole mantenere stretta la panchina dei Red Devils. Gli spagnoli arrivano all’Old Trafford per giocarsi tutto, specialmente dopo la batosta ricevuta all’esordio dalla Juventus. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Fellaini, Matić, Pogba; Rashford, Lukaku, Sánchez.

Valencia (4-3-1-2): Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia; Guedes; Batshuayi, Rodrigo.