Champions League, Real Madrid a caccia del gol a Mosca: apertura rovente del quotidiano “AS”

Nonostante l’esordio positivo contro la Roma, dove il Real Madrid ha trionfato con un netto 3-0, i tifosi dei blancos non sono soddisfatti delle ultime due uscite della loro squadra del cuore, dove non ci sono stati gol e i risultati chiaramente hanno lasciato a desiderare. Non è un caso che il quotidiano spagnolo “AS” nella sua edizione odierna abbia scritto: “Si cerca il gol a Mosca”.

Un riferimento abbastanza chiaro alle ultime due partite del Real Madrid, dove Bale e compagni non sono riusciti a trovare la via della rete. I blancos se la vedranno con il CSKA Mosca, avversario che sulla carta non dovrebbe creare alcun problema se facciamo un paragone dal punto di vista tecnico, ma sappiamo benissimo che nel calcio ci possono essere sempre delle sorprese, motivo per cui i campioni d’Europa dovranno guardarsi bene le spalle.