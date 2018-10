Champions League, Shaktar in vantaggio a Lione: il Video del gol di Moraes

Shaktar clamorosamente in vantaggio in casa del Lione, con la squadra ospite che riesce ad andare sopra di una rete con Moraes, che proprio nella fase finale del primo tempo ha permesso ai suoi di portarsi sul momentaneo 1-0. Adesso bisognerà vedere se nella ripresa i francesi riusciranno a fare qualcosa per rimettere la situazione in equilibrio. Ecco il VIDEO del gol del vantaggio ucraino.

Júnior Moraes opens the scoring for Shaktar against Lyon #OLShakhtar #UCL pic.twitter.com/WAsicIIrWn — Diaspora FC (@DiasporaFC) 2 ottobre 2018