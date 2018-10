Champions League, solamente uno 0-0 tra United e Valencia: Mourinho sempre più agli antipodi della società

Anche questa si è rivelata una serata dura da digerire per il Manchester United e sopratutto per José Mourinho, poiché anche se lo 0-0 non è una sconfitta e i tre punti della prima gara di Champions sono un segnale positivo, il tecnico non sembrerebbe riuscire a trovare più la via per far sbloccare i suoi giocatori.

Il risultato è stato un match dove non ci sono state molte emozioni e dove i Red Devils avrebbero potuto fare sicuramente in più, vista anche la differenza dei valori tecnici in campo. Tuttavia la squadra di Mourinho si trova al secondo posto nel girone dietro la Juventus, con la possibilità di potersi giocare la testa del girone nella prossima gara.