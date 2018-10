La Juventus dei record, vittoria nelle prime 8 partite come nel 1930/31

Nel momento in cui la Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo c’era una grande probabilità che i bianconeri riuscissero a disputare una buona stagione, ma le 8 vittorie consecutive dall’inizio della stagione ad adesso in realtà dicono molto di più, poiché un risultato del genere non arrivava dalla stagione 1930/31.

A quei tempi l’allenatore era Carlo Carcano, tecnico con cui i bianconeri hanno vinto quattro campionati di fila, eguagliato anche in questo proprio nella scorsa stagione dallo stesso Massimiliano Allegri. Adesso la Juventus punta ancora più in alto, poiché nel caso in cui quest’oggi dovesse riuscire a vincere anche questa partita riuscirebbe a raggiungere il record assoluto di vittorie per quanto riguarda le prime nove partite della stagione.

Erano tempi diversi quelli della Juventus di Carcano, Benito Mussolini era al governo e non c’era nemmeno l’ombra di Sky e DAZN, non esistevano i social e il gioco del calcio era nettamente diverso, non a caso stiamo parlando di ben 88 anni fa. Dopo tutto questo tempo la Juventus ha conservato il valore della sua storia e quest’oggi ha la possibilità di compiere un passo importante.