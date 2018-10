Champions League, l’Inter trionfa ad Eindhoven: Nainggolan e Icardi decisivi

Una vittoria molto importante per l’Inter di Luciano Spalletti, che si ritrova a punteggio pieno nel girone insieme al Barcellona a quota 6. Un risultato molto importante per mantenere il passo dei blaugrana, anche se in realtà la partita è stata meno facile del previsto.

I padroni di casa erano passati in vantaggio con Rosario al 27‘ e per una parte della gara i nerazzurri hanno anche subito più del dovuto, ma proprio sul finale di primo tempo Nainggolan è riuscito a mettere la situazione in parità, permettendo ai suoi di impostare una ripresa migliore.

Proprio nella seconda parte di gara Mauro Icardi è riuscito ancora una volta ad essere l’uomo decisivo, con una splendida rete arrivata al 60′. Un 2-1 che lascia contenti i tifosi che adesso aspettano solo il big match contro il Barcellona che questa sera ha vinto 4-2 in casa del Tottenham.