Champions League, un Napoli da 10 e lode: Insigne decisivo con il Liverpool al San Paolo

Un Napoli da sogno quello sceso questa sera in campo contro i Reeds, nonostante i pronostici davano ragione alla squadra ospite. Tante occasioni mancate per gli azzurri durante tutta la gara, con i Reeds che non sono mai riusciti ad essere davvero insidiosi. Koulibaly è stato decisivo in difesa, non lasciando mai spazio a Manè, Salah e Firmino.

Dopo una serie di azioni sbagliate, Lorenzo Insigne è riuscito ad infilare il pallone in rete grazie ad uno splendido assist in mezzo all’aera di Callejon, dove l’attaccante si è inserito splendidamente, insaccando Alisson e chiudendo il match con un 1-0 in favore della squadra di Ancelotti.

Il tecnico può sorridere, specialmente per chi il pareggio all’esordio non aveva lasciato contenti i tifosi, con questi tre punti che valgono oro per quanto riguarda il girone e il morale.