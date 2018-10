Napoli, forte interesse del Barcellona per Koulibaly: possibile cambio di maglia per la prossima stagione

La vittoria del Napoli contro il Liverpool ha visto il marchio di Lorenzo Insigne, che come al solito ha dimostrato di essere una garanzia per la sua squadra, ma in realtà una grande parte del lavoro è stata svolta anche in difesa, con Koulibaly che da questo punto di vista è stato il protagonista assoluto della gara.

Nonostante avesse davanti il trio più realizzativo della scorsa Champions League, ovvero Salah, Manè e Firmino, il difensore centrale ha messo in campo tutta la sua forza fisica e il suo grande senso della posizione per impedire ai Reeds di oltrepassare l’area di rigore in svariate occasioni.

Del resto le doti di Koulibaly non le abbiamo certo scoperte contro il Liverpool, ma è già da diversi anni che alcuni club importanti provano a strapparlo alla corte napoletana, ma tutti hanno dovuto accettare un secco “no”. Tra le ultime indiscrezioni sembrerebbe che ultimamente il giocatore sia finito nel mirino del Barcellona, non a caso l’ex agente del giocatore, Bruno Satin, ha voluto approfondire tale vicenda: “Barça interessato al ragazzo? L’hanno visto tutti mercoledì quanto è forte Kalidou. Può giocare in qualsiasi squadra, che sia Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Ha rinnovato da poco il suo contratto. Stiamo vedendo che Piqué non sta attraversando un bel periodo di forma al Barcellona. A Braida piace? Sì , questo è sicuro. Ne abbiamo parlato mercoledì al San Paolo, poi ci saranno altri fattori che dovranno valutare. Quanto vale Kalidou? È forte e molto rapido. Ha imparato tanto da tutti gli allenatori con cui ha lavorato. Da quelli del Belgio, da Benitez, da Sarri. Dovete riconoscere tutti che da quando l’ha comprato dal Genk per per 8 milioni, ha rifiutato offerte importanti”.