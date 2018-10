Real Madrid, Lopetegui assaltato dalle critiche: “Penso solo alla prossima gara”

Blancos sempre più in difficoltà in questo periodo

Per il Real Madrid è un momento davvero delicato, specialmente dopo l’ultima sconfitta in Champions arrivata da parte del CSKA Mosca. I tifosi sono molto arrabbiati con la società e l’allenatore è sotto pressione per l’attuale situazione dei blancos. Non si fa altro che alludere all’addio di Cristiano Ronaldo nel momento in cui le cose filano liscio e inoltre le ultime prestazioni del collettivo non sono state esaltanti.

Resta solamente da vedere se questo è un periodo passeggero oppure se la crisi può peggiorare ulteriormente, ma intanto il tecnico Lopetegui mantiene alta la concentrazione ed è già proiettato per il futuro: