Una giornata importante per quanto riguarda la Bundesliga, tramite diversi match che sono andati in scena giĆ a partire da questo pomeriggio, con Borussia Dortmund e Schalke 04 che sono riusciti a conquistare tre punti importanti in attesa del Bayern che sta giocando proprio in questi minuti. Ecco i risultati odierni per quanto riguarda la Bundesliga.

Dortmund-Augusta 4-3

Dusseldorf-Schalke 0-2

Hannover-Stoccarda 3-1

Magonza-Hertha 0-0