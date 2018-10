Serie A, Juventus trionfa sul campo dell’Udinese: Ronaldo e Bentancur decisivi

Ancora una grande vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri, che mette in fila l’ottava vittoria consecutiva in questo campionato in casa dell’Udinese. Se a questa striscia aggiungiamo anche le due partite del girone di Champions contro Valencia e Young Boys, il record bianconero sale a ben 10 vittorie consecutive, con l’effetto Ronaldo che sta già lasciando segnali molto positivi sul campo.

Il portoghese è andato a segno anche oggi, chiudendo la partita sul 2-0 dopo il primo gol di Bentancur che aveva a perso le danze, con i due che hanno segnato rispettivamente al 33′ e 37′. La squadra di Allegri sta letteralmente uccidendo il campionato e si trova in testa a quota 24, con il Napoli secondo a quota 15 ma con una partita da giocare, quindi nel caso in cui gli azzurri dovessero vincere si troverebbero nuovamente a -6, ma in caso contrario il primato bianconero sarebbe destinato a solidificarsi sempre di più.