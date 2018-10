Liga, solo un pari tra Valencia e Barcellona, Garay e Messi i protagonisti della gara

Una gara in salita per il Barcellona che dopo essere passato subito in svantaggio con la rete di Gara al 2′ ha dovuto imporre tutta la sua capacità tecnica per trovare la rete del pareggio, arrivata con uno splendido gol del solito Leo Messi, protagonista di un grande avvio di stagione dal punto di vista dei numeri personali.

Il Barcellona sull’1-1 avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più da quello che si è visto in campo, ma i giocatoti blaugrana non sono riusciti a sfruttare le occasioni giuste al momento giusto, sprecando molto nell’area avversaria. C’è anche stato un episodio dubbio in area di rigore, dove Suarez ha subito un presunto fallo non fischiato dall’arbitro. Nulla da fare dunque per la squadra di Valverde, che per questa sera ha dovuto accontentarsi di un pareggio che in realtà sta molto stretto alla squadra, non riuscendo a vincere per la quarta partita consecutiva in Liga.